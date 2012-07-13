Об’єднана опозиція заявляє про спробу заблокувати роботу штабу в Черкасах

Сьогодні працівники міліції та УБОЗу здійснили спробу заблокувати роботу штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» у Черкасах.

Про це з місця подій повідомив народний депутат Андрій Шевченко.

За його словами, працівники зазначених структур пред’явили постанову про обшук з метою вилучення печаток, електронних носіїв та інших матеріалів.

«Це спроба заблокувати роботу опозиції у Черкаській області», - цитує Шевченка прес-служба БЮТ-Батьківщини.

Він зазначив, що черкаською міліцією зараз керує пан Терновий, якого Україна пам’ятає по мукачівським подіям.

«Все, що відбувається у Черкасах в останні дні, свідчить про те, що хтось дуже хоче зробити з Черкас Мукачеве, з міліцейським свавіллям та неадекватними діями влади», - підкреслив він.

«Обшук вдалося зупинити завдяки оперативному втручанню народних та місцевих депутатів і активістів, але ми чекаємо на продовження», - підкреслив Андрій Шевченко.

Окрім того, він звернув увагу міліції на те, що приміщення, у якому знаходиться офіс Об’єднаної опозиції «Батьківщина», також є громадською приймальнею народного депутата Романа Ткача, «і, згідно із законом про статус народного депутата, правоохоронці мали б його попередити про свої наміри».

У свою чергу керівник Черкаського обласного штабу Об’єднаної опозиції Анатолій Бондаренко переконаний, що напад на офіс – «це помста за вчорашню протестну ходу до місцевого управління міліції, під час якої черкащани вручили керівництву міліції пінопластову руку на знак протесту проти зламаної руки свого активіста».