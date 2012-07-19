Перед носом журналістів, які пікетують Пшонку, розмахують рішенням суду

Як передає кореспондент УНІАН, рішення Окружного адміністративного суду Києва про заборону проведення масових акцій в центральній частині Києва зачитав судовий виконавець. За його словами, проведення акцій заборонено до 31 липня включно.

Натомість журналісти, громадські діячі продовжують пікетування будівлі ГПУ, кількість учасників акції збільшується і наразі їх приблизно 150 осіб. До пікетувальників приєдналися і кілька народних депутатів.

Приводом для проведення акції протесту стали дії владних структур – податкової та прокуратури – стосовно інтернет-видання LB.ua і телеканалу ТВі, які представники журналістської спільноти кваліфікують як тиск та як намір знищити незалежні ЗМІ в Україні. В акції беруть участь і представники цих медіа.

На початку акції до журналістів підійшли співробітники міліції, які повідомили, що надійшла інформація про нібито замінування пожежної частини, яка знаходиться поблизу будівлі Генпрокуратури.

Водночас представники ЗМІ не вірять у достовірність цієї інформації і продовжують проводити акцію.

Як повідомляв УНІАН, Незалежна медіа-профспілка України і Національна спілка журналістів України оголосили заяву, у якій вимагають від Президента України Віктора Януковича як гаранта Конституції вжити всіх заходів, щоб тиск на незалежні ЗМІ в Україні припинився.

НМПУ та НСЖУ вважають, що В.Янукович як голова держави має стати на захист LB.ua і ТВі. Інакше він особисто буде нести всю відповідальність за знищення незалежних ЗМІ в Україні, підкреслюється в заяві.

Як відомо, 18 липня прокуратура Києва повідомила про порушення кримінальної справи за результатами перевірки за заявою народного депутата Володимира Ландіка про порушення таємниці листування державного діяча. Йдеться про публікацію sms-листування депутата на ресурсі LB.ua у листопаді 2011 року. У статті розміщено фото, на яких В.Ландік у сесійному залі парламенту веде СМС-листування щодо долі свого сина, який тоді перебував під судом за звинуваченням у побитті дівчини.

5 липня В.Ландік звернувся до прокурора Печерського району Києва з проханням припинити кримінальне переслідування журналістів LB.ua. Але прокуратура все одно порушила кримінальну справу.

12 липня стало відомо про порушення кримінальної справи проти керівника телеканалу ТВі Миколи Княжицького. Податкові міліціонери звинувачують його у несплаті 3 млн грн до бюджету. М.Княжицький каже, що суди по цій справі він вже виграв, і що він всі податки сплатив. Податкова міліція почала перевірку документації телеканалу, хоча голова Державної податкової служби Олександр Клименко ще у квітні підписав наказ про мораторій на перевірки ЗМІ перед виборами.