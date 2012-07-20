У Попова запевняють, що зарплату медикам віддали

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління охорони здоров’я.

Крім того, за даними КМДА, сьогодні, 20 липня, на рахунок Головного управління охорони здоров’я надійшло фінансування на виплату заробітної плати за першу половину липня (аванс).

Виплату авансу вже розпочато, запевнили міськдержадміністрації.

Як повідомляли ЗМІ, у Києві припинили виплату зарплати працівникам системи охорони здоров`я.

"Київські медики не пригадують чогось подібного за останні десять років. Уже два тижні їм без жодних адекватних пояснень затримують зарплату. Лікарям не дозволяють говорити про проблему та писати скарги. Керівники столичних лікарень лише розводять руками - мовляв, грошей нібито не стало через єврочемпіонат", - пише, зокрема, газета "Україна молода".

За інформацією видання, лише працівники міської станції швидкої допомоги 11 липня отримали зарплату за червень. "У решті медзакладів, якими опікується місто, а не безпосередньо міністерство, лікарі працюють на правах волонтерів", - зазначає газета.