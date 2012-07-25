Опозиція вимагає розмістити на телеканалах відео «Досить цієї брехні!»

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Фронт Змін", з листом про розміщення ролика Об’єднана опозиція «Батьківщина» звернулася до телеканалів «Україна», Перший національний, ICTV, СТБ, «Новий», «Ера», ТВі та «5 канал».

Об’єднана опозиція сподівається, що цього разу не повториться ситуація, яка сталася із роликом «Ми об’єдналися заради України!», з розміщенням якого телеканали під різними приводами зволікали майже два тижні.

Об’єднана опозиція «Батьківщина» гарантує оплату розміщення ролика за загальновстановленими розцінками, додали у прес-службі.