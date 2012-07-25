Як відвернути фальсифікації на виборах

Про це заявив заступник голови Верховної Ради України, один з лідерів “Батьківщини” Микола Томенко під час відвідування Закарпаття, повідомили УНІАН в його прес-службі.

“Закарпаття є тим регіоном, в якому об'єднана опозиція планує зайняти перше місце за партійними списками та вести серйозну боротьбу за мажоритарні округи”, - сказав він. На переконання М.Томенка, опозиція не повинна допустити повторення ситуації, аби влада в Закарпатті постійно “передавалася виключно одній партії чи одній родині”.

“Розуміючи небезпеку, опозиція запланувала навчання членів виборчих комісій, випуск пам’яток для членів комісій, в яких чітко нагадується, що за фальсифікацію виборів передбачається кримінальна відповідальність”, - сказав він.

М.Томенко нагадав, що виборча документація має зберігатися 5 років, і це є сигналом для всіх, що справу за фактом фальсифікацій можна відкрити і після обрання нового Президента.