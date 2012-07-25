У Партії регіонів визнають, що Тимошенко і Луценко можуть потрапити в Раду

Про це пише сьогодні "Коммерсант-України".

"Якщо в той чи інший спосіб звільняється мажоритарний округ, наприклад депутат складає повноваження, тоді в ньому проводяться нові вибори. Але зробити це можна лише протягом чотирьох років", - заявив перший заступник глави парламентського комітету із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності регіонал Володимир Олійник, коментуючи твердження опозиції про існування такого шансу.

"Думаю, що все це просто розмови. Поки Юлія Тимошенко і Юрій Луценко знаходяться в місцях позбавлення волі, норми закону про вибори народних депутатів на них не поширюються, - зазначив заступник голови комітету Верховної ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Олександр Черноморов (Партія регіонів). - Однак якщо вони якимось чином звільняться і з них буде знята судимість, про участь у виборах дійсно можна буде говорити ".

Як повідомляв УНІАН, вчора перший заступник голови парламентської фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій Соболєв заявив: "Якщо Юлія Тимошенко та Юрій Луценко не зможуть зареєструватися за партійними списками, то протягом наступних чотирьох років можна буде провести позачергові вибори в будь-якому мажоритарному окрузі", - пояснив він.