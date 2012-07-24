Соболєв: у Тимошенко і Луценка є шанс стати нардепами навіть після виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську заявив заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» у Верховній Раді Сергій Соболєв.

За його словами, влада докладає всіх зусиль, щоб затягнути процес розгляду у судах кримінальних справ проти колишніх прем’єр-міністра та міністра внутрішніх справ.

«Влада робить все, щоб було неможливо зареєструвати у відведені законом терміни Тимошенко і Луценка за списками політичних партій», - зазначив С.Соболєв.

Він також наголосив, що новий закон про вибори є «капканом для існуючої влади», бо крім виборчих списків передбачає вибори у мажоритарних округах.

«Якщо Тимошенко і Луценка неможливо буде зареєструвати за партійними списками, то протягом чотирьох наступних років можна провести позачергові вибори в будь-якому мажоритарному окрузі», - зазначив С.Соболєв.

Народний депутат висловив сподівання, що Верховний Суд України ухвалить позитивні рішення за скаргами Ю.Тимошенко і Ю.Луценка після відповідних рішень Європейського суду з прав людини, тобто вони будуть звільнені.

Відповідаючи на запитання журналістів, С.Соболєв зазначив, що родичі Ю.Тимошенко – донька Євгенія, чоловік Олександр та її тітка Антоніна Ульяхіна не балотуватимуться до Верховної Ради на наступних виборах. За словами депутатами, вони чітко заявили про свою позицію допомагати партії «Батьківщина», але не займатися політичною діяльністю.