Водій Сацюка вдруге заявив, що не вважає себе потерпілим від дій Луценка

Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання головуюча на процесі суддя Ганна Медушевська оголосила, що на адресу суду від В.Давиденка надійшла телеграма, в якій він вказує, що не вважає себе потерпілим у цій справі і просить суд більше його не турбувати.

У свою чергу, на запитання головуючої інші два підсудні Володимир Тарасенко та Олег Павлєнов заявили, що не вважають себе винними в інкримінованому їм злочині і готові дати нові покази у зв’язку з тим, що державне обвинувачення перекваліфікувало їм обвинувачення.

Крім того, О.Павлєнов попросив суд оголосити заяву В.Давиденка, однак отримав відмову.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня на засіданні суду прокурор Дмитро Лобань заявив, що Генеральна прокуратура України змінила Ю.Луценку, а також В.Тарасенку і О.Павлєнову, обвинувачення за епізодом про стеження на більш м’яке.

Їм змінено обвинувачення із зловживання службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу) на службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК), за що передбачено покарання до 3-х років позбавлення волі.

Суть зловживань, що інкримінуються екс-міністру, зводиться до того, що він, а також В.Тарасенко і О.Павлєнов (обидва працювали в Департаменті карного розшуку МВС), у рамках розслідування справи про отруєння В.Ющенка нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно В.Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ В.Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам В.Давиденка, що охороняються законом», йдеться в обвинувальному висновку.

Цей епізод справи екс-міністра було виділено в окрему справу 21 січня 2012 року.