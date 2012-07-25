Луценко і ще двоє підсудних не даватимуть покази, поки не допитають водія Сацюка

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на засіданні Печерського районного суду Києва.

«Я готовий відповідати на всі запитання лише після розгорнутого пояснення Давиденка», - сказав О.Павлєнов.

У свою чергу В.Тарасенко заявив, що готовий давати пояснення, «але я хочу спершу поставити питання Давиденку».

«Мої пояснення ви почуєте після виконання норм КПК… Ви маєте забезпечити явку потерпілого в суд, дати мені три дні на ознайомлення з новим обвинуваченням, а вже потім я даватиму вам пояснення», - сказав Ю.Луценко.

При цьому він додав, звертаючись до судді Ганни Медушевської: «Якщо Ви у нас питаєте, чи можемо ми без виконання норм КПК продовжити судове засідання, то я Вам скажу – можемо, але за це Ви сядете в тюрму років на десять».