ЄС не має нічого проти того, щоб Україна вільно торгувала з СНД

Як пише газета «КоммерсантЪ-Украина», про незмінність своєї позиції газеті сказали вчора в Представництві ЄС в Україні.

Подібну тезу минулого тижня газеті висловило і джерело в Єврокомісії. "Україна для нас дуже важлива, але ми не маємо права вказувати вам, як чинити. ЄС виходить з міркувань, що українські власті самі розуміють, до яких наслідків можуть привести їх кроки", - підкреслив співбесідник видання.

Голова підкомітету Верховної Ради з питань міжнародної економічної політики Олексій Плотников (Партія регіонів) заявляє, що угода про створення зони вільної торгівлі з країнами СНД буде поставлена на голосування восени.

Водночас О.Плотников не зміг пояснити, як можна розв’язати проблему невигідних для України норм документу. "Теоретично парламент може ратифікувати угоду, внісши застереження, проте не ратифікувати її не можна - це буде дуже явним сигналом для Росії", - сказав він. Як відзначає газета, стаття 22 нового договору не дозволяє країнам ратифікувати його із застереженнями або зауваженнями.

Угода підготовлена на основі норм Світової організації торгівлі і передбачає чіткі терміни зняття двосторонніх вилучень з режиму вільної торгівлі. Україна блокує ратифікацію нового договору, оскільки виступає проти низки положень, внесених до проекту документу безпосередньо перед його підписанням. Серед них можливість введення санкцій для тих учасників ЗВТ, які встановлять режим вільної торгівлі з третіми країнами або об'єднаннями, і тим самим змінять структуру свого імпорту. Це стосуватиметься ЗВТ між Україною і ЄС, Договір про створення якої було парафовано 19 липня.

24 липня Президент Віктор Янукович подав на ратифікацію угоду про створення зони вільної торгівлі.

Цей документ 18 жовтня 2011 року підписали вісім країн СНД (Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Молдова, Росія, Таджикистан, Україна), до яких згодом приєднався Узбекистан. Не підписали договір Азербайджан і Туркменія. Досі з дев'яти країн дану угоду ратифікували лише Росія і Білорусь.