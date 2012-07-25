Балога - Ющенкові: Прошу Вас не вести на вибори різних лузерів
14:00, 25 липня 2012Політика
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Міністр з надзвичайних ситуацій Віктор Балога радить екс-президенту і екс-соратнику Вікторові Ющенку не йти на парламентські вибори, або принаймні балотуватись по мажоритарному округу.
Балога каже, що Ющенка не зрозуміють
"Зараз дивлюсь, що ВА зібрався на виборчу кампанію до ВРУ. Це вибори, в яких його битимуть і зліва, і справа. Він цього не заслуговує", - написав міністр з надзвичайних ситуацій у своєму Facebook.
Віктор Балога вважає, що Ющенкові не варто іти на парламентські вибори і збирати анонсоване ним "об’єднання правих сил".
"Не йдіть на ці вибори. Вони також не Ваші (як і у 2010 р.). Вас не зрозуміють. Прошу Вас не вести на вибори різних лузерів. На крайній випадок, якщо хочете бути в парламенті - то обирайтеся по мажоритарці. Це буде на користь і владі, і опозиції, і що головне - Україні", - порадив Балога.
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