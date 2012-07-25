Балога - Ющенкові: Прошу Вас не вести на вибори різних лузерів

"Зараз дивлюсь, що ВА зібрався на виборчу кампанію до ВРУ. Це вибори, в яких його битимуть і зліва, і справа. Він цього не заслуговує", - написав міністр з надзвичайних ситуацій у своєму Facebook.

Віктор Балога вважає, що Ющенкові не варто іти на парламентські вибори і збирати анонсоване ним "об’єднання правих сил".

"Не йдіть на ці вибори. Вони також не Ваші (як і у 2010 р.). Вас не зрозуміють. Прошу Вас не вести на вибори різних лузерів. На крайній випадок, якщо хочете бути в парламенті - то обирайтеся по мажоритарці. Це буде на користь і владі, і опозиції, і що головне - Україні", - порадив Балога.