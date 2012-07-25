Росіян спитали, чи хочуть вони, щоб Тимошенко звільнили силою (результати)
15:08, 25 липня 2012Політика
3688 0
Радіостанція Ехо Москви провела опитуваня щодо можливості силового звільнення Тимошенко.
Цікаві результати опитування, яке завершилося сьогодні, можна побачити на сайті радіостанції Ехо Москви.
Опитування стосувалося теми можливого силового варіанту звільнення Юлії Тимошенко з в'язниці.
Згідно з результатами: 44,3% користувачів інтернет-користувачів висловилися «за» те, щоб прихильники Тимошенко визволили її з тюрми у силовий спосіб, 50.6% заявили, що проти такого сценарію. В той же час голоси тих, хто висловлював свою думку по телефону розподілились інакше: «за» 68.3%, «проти» – 31.7%.
Мустафа Наєм на своїй сторінці у Фейсбук зазначив наступне: «Здається, російські прихильники екс-прем'єра налаштовані куди більш агресивно, ніж їхні однодумці в Україні»
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter