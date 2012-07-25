Турчинов розповів, про що три години говорив з Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Турчинов повідомив журналістам у Харкові після зустрічі з Ю.Тимошенко.

«Три години ми могли спілкуватися й обговорили дуже важливі питання, у першу чергу внутрішньополітичну ситуацію і, безумовно, підготовку до з’їзду Об’єднаної опозиції», - сказав О.Турчинов.

Він наголосив, що завтра на засіданні Ради Об’єднаної опозиції доповість пропозиції Ю.Тимошенко і її бачення ситуації.

О.Турчинов не сказав журналістам, де відбудеться з’їзд ВО Батьківщина».

Він наголосив, що рішення про місце проведення з’їзду буде ухвалене завтра.

За словами О.Турчинова, місце проведення з’їзду буде обрано таким чином, що народні депутати від «БЮТ-Батьківщини» матимуть змогу приїхати до Харкова 31 липня на суд щодо ЄЕСУ, а також зможуть протистояти можливим провокаціям у Верховній Раді України.

О.Турчинов зазначив, що зустріч з Ю.Тимошенко тривала три години при тому, що дозволено було проводити зустріч протягом чотирьох годин.

Він був змушений скоротити час проведення зустрічі на одну годину, щоб із Ю.Тимошенко мав змогу зустрітися посол Євросоюзу Жозе Мануель Пінту Тейшейра.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Державної пенітенціарної служби, Ж.Тейшера на зустріч з Ю.Тимошенко не прибув, незважаючи на те, що напередодні адміністрація Качанівської виправної колонії надала дозвіл на це побачення