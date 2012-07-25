Соболєв: Опозиції не кажуть, які питання виносяться на позачергову сесію ВР
Представникам парламентської опозиції не повідомляють, які питання буде винесено на позачергову сесію Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Соболєв.
«У нас дивовижна ситуація: сьогодні фактично вже залишається п'ять днів до цього дня (31 липня може відбутися позачергова сесія ВР - УНІАН), і ніхто не знає. Яка сесія? З якими питаннями збирається сесія? На руки нам нічого не дали», - сказав депутат.
На його думку, позачергову сесію збирають лише для відставки голови ВР Володимира Литвина і його заступника Миколи Томенка, а також для того, щоб змінити закон про Регламент ВР.
«Томенко першим, Литвин – другим номером призначені на зняття на 31 липня. На мій погляд, мета одна – це змінити керівництво Верховної Ради, друга мета – змінити закон про Регламент», - сказав С.Соболєв.
Він пояснив, що «за сьогоднішнім Регламентом є унікальна норма – треба, щоб дві третини депутатів прийшли до виборчих урн і бюлетенями особисто проголосували. Це норма, яка дає можливість обрати спікером ту людину, яка б влаштовувала і більшість, і опозицію».
Народний депутат упевнений, що парламентська більшість вирішила цю норму «терміново змінити, сподіваючись, що вони передавлять ситуацію і їм вдасться обирати свою людину й далі».
«Це ключові питання. А далі - це мішура. Нібито з'явилася за останні два тижні купа законодавчих ініціатив економічного плану. Яких? Чому ми їх досі не бачимо? Чому вони не з'явилися два тижні тому? Питання одне: сесія потрібна для одного - зміни керівництва парламенту, зміни закону про Регламент, а далі буде навішано якийсь там джентльменський набір черговий, під що й збиралася сесія», - сказав С.Соболєв.