Соболєв: Опозиції не кажуть, які питання виносяться на позачергову сесію ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Соболєв.

«У нас дивовижна ситуація: сьогодні фактично вже залишається п'ять днів до цього дня (31 липня може відбутися позачергова сесія ВР - УНІАН), і ніхто не знає. Яка сесія? З якими питаннями збирається сесія? На руки нам нічого не дали», - сказав депутат.

На його думку, позачергову сесію збирають лише для відставки голови ВР Володимира Литвина і його заступника Миколи Томенка, а також для того, щоб змінити закон про Регламент ВР.

«Томенко першим, Литвин – другим номером призначені на зняття на 31 липня. На мій погляд, мета одна – це змінити керівництво Верховної Ради, друга мета – змінити закон про Регламент», - сказав С.Соболєв.

Він пояснив, що «за сьогоднішнім Регламентом є унікальна норма – треба, щоб дві третини депутатів прийшли до виборчих урн і бюлетенями особисто проголосували. Це норма, яка дає можливість обрати спікером ту людину, яка б влаштовувала і більшість, і опозицію».

Народний депутат упевнений, що парламентська більшість вирішила цю норму «терміново змінити, сподіваючись, що вони передавлять ситуацію і їм вдасться обирати свою людину й далі».

«Це ключові питання. А далі - це мішура. Нібито з'явилася за останні два тижні купа законодавчих ініціатив економічного плану. Яких? Чому ми їх досі не бачимо? Чому вони не з'явилися два тижні тому? Питання одне: сесія потрібна для одного - зміни керівництва парламенту, зміни закону про Регламент, а далі буде навішано якийсь там джентльменський набір черговий, під що й збиралася сесія», - сказав С.Соболєв.