Прихильники Тимошенко готуються цілодобово чергувати під лікарнею

Про це кореспонденту УНІАН повідомила одна з учасниць пікету, жителька Донеччини Ольга Тарвідс. Вона наголосила, що цілодобове чергування, метою якого є попередження вивезення Ю.Тимошенко до Качанівської колонії, триватиме до судового засідання у справі ЄЕСУ, що відбудеться 31 липня.

Активістка висловила готовність усіма способами перешкоджати вивезенню Ю.Тимошенко з лікарні.

«Особисто я готова лягти під колеса, особисто я це зроблю, не сумніваюся», - сказала вона.

О.Тарвідс повідомила, що сьогодні перед прохідною на територію лікарні ночуватимуть вона та ще одна активістка зі Львова.

За словами О.Тарвідс, у неї немає точної інформації, що Ю.Тимошенко планують вивезти саме сьогодні, однак вона висловила переконання, що приготування до вивезення екс-прем’єра до колонії вже ведуться.