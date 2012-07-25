ЗМІ: Турчинов літав на зустріч з Тимошенко чартерним рейсом

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в харківському аеропорту. Джерела видання також стверджують, що бютівці летіли не одні. Нібито разом з ними тим самим чартером летів помічник посла Євросоюзу Жозе Мануеля Пінту Тейшейри Петро Семерюк.

За словами джерела, рейс був оформлений на народного депутата від БЮТ Валерія Бабенка, а вартість перельоту становила близько 120 000 гривень.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов обговорив з керівником партії, екс-прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко внутрішньополітичну ситуацію та питання підготовки партії до з'їзду Об'єднаної опозиції.