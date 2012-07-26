У Запорізькій області вже знайшли 1665 снарядів і мін

10:18, 26 липня 2012
Політика
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У селі Українка Вільнянського району Запорізької області триває обстеження території, де 24 липня під час проведення земляних робіт було виявлено арсенал артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни.

снаряди

Як повідомляє прес-служба МНС, вчора впродовж дня було виявлено і вилучено 1 тис. 665 одиниць артилерійських снарядів і мін, 14 ящиків з набоями, знищено 180 снарядів та 5 мінометних мін.

Місце виявлення та вилучення вибухонебезпечних предметів охороняється.

На місці події працює оперативна група Головного територіального управління МНС в Запорізькій області.

 

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