У Запорізькій області вже знайшли 1665 снарядів і мін
10:18, 26 липня 2012Політика
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У селі Українка Вільнянського району Запорізької області триває обстеження території, де 24 липня під час проведення земляних робіт було виявлено арсенал артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни.
Снаряди лежали на відстані 30м від житлових будинків
Як повідомляє прес-служба МНС, вчора впродовж дня було виявлено і вилучено 1 тис. 665 одиниць артилерійських снарядів і мін, 14 ящиків з набоями, знищено 180 снарядів та 5 мінометних мін.
Місце виявлення та вилучення вибухонебезпечних предметів охороняється.
На місці події працює оперативна група Головного територіального управління МНС в Запорізькій області.
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