У Запорізькій області вже знайшли 1665 снарядів і мін

У селі Українка Вільнянського району Запорізької області триває обстеження території, де 24 липня під час проведення земляних робіт було виявлено арсенал артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомляє прес-служба МНС, вчора впродовж дня було виявлено і вилучено 1 тис. 665 одиниць артилерійських снарядів і мін, 14 ящиків з набоями, знищено 180 снарядів та 5 мінометних мін. Місце виявлення та вилучення вибухонебезпечних предметів охороняється. На місці події працює оперативна група Головного територіального управління МНС в Запорізькій області.

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