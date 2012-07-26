Кравчук: Якщо російська гине, то ті, хто це стверджує, хворі на голову
За словами Кравчука, в Україні на сьогодні російська має більше переваг, ніж українська.
|Леонід Кравчук каже, що в Україні російська має більше переваг, ніж українська
Президент України Віктор Янукович призначив групу фахівців, які працюють над поліпшенням закону "Про основи державної мовної політики".
Про це в інтерв`ю журналу "Країна" повідомив перший Президент України Леонід Кравчук.
"Янукович мені подзвонив. Сказав, що є призначена ним група фахівців. Вони працюють над тим, як поліпшити той законопроект. Або змінити його таким чином, щоб українська мова мала всі можливості для розвитку", - сказав він.
Л.Кравчук зауважив, що Хартія регіональних мов, до якої апелюють захисники мовного законопроекту, спрямована на захист мов, які гинуть.
"Якщо російська гине, то це означає - ті, хто це стверджують, хворі на голову або сліпі. Бо в Україні на сьогодні російська має більше переваг, ніж українська. Фактичних переваг. Газети, журнали, книги, прайм тайм на телебаченні і радіо - все це російська мова ", - обурився екс-президент.
Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада 248 голосами ухвалила закон «Про принципи державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і В.Колесніченком. Законом передбачено, що російська мова може стати регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27.
Ухвалення цього закону спровокувало акції по всій країні на захист української мови.
Водночас опозиція заявила, що закон ухвалено з порушеннями, ряд депутатів відкликали свої голоси.
Президент пообіцяв, що визначиться щодо підписання мовного закону після отримання експертної оцінки.
Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут Воллебек заявив, що прийнятий Верховною Радою 3 липня закон "Про засади державної мовної політики" розділяє українське суспільство.