Кравчук: Якщо російська гине, то ті, хто це стверджує, хворі на голову

Президент України Віктор Янукович призначив групу фахівців, які працюють над поліпшенням закону "Про основи державної мовної політики".

Про це в інтерв`ю журналу "Країна" повідомив перший Президент України Леонід Кравчук.

"Янукович мені подзвонив. Сказав, що є призначена ним група фахівців. Вони працюють над тим, як поліпшити той законопроект. Або змінити його таким чином, щоб українська мова мала всі можливості для розвитку", - сказав він.

Л.Кравчук зауважив, що Хартія регіональних мов, до якої апелюють захисники мовного законопроекту, спрямована на захист мов, які гинуть.

"Якщо російська гине, то це означає - ті, хто це стверджують, хворі на голову або сліпі. Бо в Україні на сьогодні російська має більше переваг, ніж українська. Фактичних переваг. Газети, журнали, книги, прайм тайм на телебаченні і радіо - все це російська мова ", - обурився екс-президент.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада 248 голосами ухвалила закон «Про принципи державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і В.Колесніченком. Законом передбачено, що російська мова може стати регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27.

Ухвалення цього закону спровокувало акції по всій країні на захист української мови.

Водночас опозиція заявила, що закон ухвалено з порушеннями, ряд депутатів відкликали свої голоси.

Президент пообіцяв, що визначиться щодо підписання мовного закону після отримання експертної оцінки.

Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут Воллебек заявив, що прийнятий Верховною Радою 3 липня закон "Про засади державної мовної політики" розділяє українське суспільство.