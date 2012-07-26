"Регіонали" вручають державні тюнери від свого імені

Як повідомили сьогодні в Донецькій обласній організації ВГО «Комітет виборців України», 24 липня в комунальній газеті «Вечерняя Макеевка» вийшла публікація під назвою «Цифра» стукає в будинки, завдяки Партії регіонів». У публікації йдеться про те, що в Макіївці представники Кіровської районної парторганізації Партії регіонів вручили двом громадянам похилого віку тюнери для цифрового телебачення і підключили їх до телевізорів. Керівник апарату Кіровської районної організації Партії регіонів Юлія Уряднікова в своєму коментарі комунальній газеті зазначила, що «реакція людей, які стали учасниками цієї програми, свідчить про віру народу» в свого Президента.

Також місцевий телеканал «ЮНІОН» показав сюжет про цю акцію місцевих регіоналів. У ньому повідомлялося, що Партія регіонів найближчим часом вручить телевізійні тюнери ще п'ятьом жителям Кіровського району Макіївки.

Громадські діячі з КВУ нагадали, що в даний час в Україні реалізується державна програма щодо забезпечення населення засобами прийому сигналів цифрового телерадіомовлення.

Громадські спостерігачі ДОО ВГО «Комітет виборців України», які діють в рамках загальнонаціональної кампанії Громадянської мережі «ОПОРА», зателефонували в громадську приймальню Партії регіонів у Макіївці. Представники громадської приймальні цієї політичної сили повідомили, що для отримання безкоштовних тюнерів громадянам пільгових категорій необхідно звернутися в теруправління праці та соціального захисту. Після отримання тюнера громадяни можуть подати до громадської приймальні Партії регіонів заявку на безкоштовне налаштування обладнання за місцем їх проживання.

Враховуючи те, що передвиборчі акції окремої політичної сили тісно пов'язані з урядовими заходами, громадські спостерігачі вимагають від органів влади публічно заявити про неприпустимість використання державних програм в політичних цілях. Крім цього, на думку спостерігачів, органи влади і Партія регіонів повинні офіційно повідомити, чи вручалися представниками їхньої політичної сили тюнери для цифрового телебачення, котрі були придбані за державний кошт.