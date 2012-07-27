Гриценко: є сумніви в опозиційності Кличка

Він пояснив, що переговори з партією «УДАР» Віталія Кличка не були успішними, тому що «виникає питання до його опозиційності».

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Гриценко заявив під час прес-конференції у Львові.

«Партія «Громадянська позиція», зваживши усе, увійшла до Об’єднаної опозиції «Батьківщина». Ми об’єдналися з політичними партіями, які справді є опозиційними, які демонструють свою рішучість до дій і в парламенті, і на вулиці, а не з тими, хто з екранів чи сіті-лайтів розказують про свою альтернативність і стоять осторонь від людських проблем», - заявив А.Гриценко.

Він відзначив, що «сьогодні є багато запитань до партії «УДАР» та Віталія Кличка».

«Я хотів би почути, чому Іван Плачков, людина, яка проводила переговори за спиною уряду, в якому були Гриценко, Яценюк, Тарасюк, Кириленко, Пинзеник, здала інтереси нашої країни – підписала контракт з «РосУкрЕнерго», впустила в країну «УкрГазЕнерго», які взяли під контроль кращі підприємства. Це національна зрада. Чому ця людина йде від Кличка? Плачков - член партії і політради партії Кличка. І, за згодою лідера партії, І.Плачков іде очолювати компанію Ахметова “Київенерго”, проти якої опозиційні сили борються як проти монополіста, що диктує киянам цінову та іншу політику”, - сказав А.Гриценко.

«Як пояснити те, що коли потрібно було протистояти «Беркуту» біля «Українського дому», В.Кличко роздавав автографи? Немає відповіді на те, чому В.Кличко не став поряд з нами на акціях протесту, коли підписувалися Харківські угоди. Ось чому виникає питання до його опозиційності. Тому «Громадянська позиція» об’єдналася з тими, хто справді є в опозиції. Ми добре розуміємо, що це квиток на політичну війну, а не за посадами, і ми його беремо», - заявив А.Гриценко.