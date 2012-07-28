Литвин сам відкриє позачергову сесію

Голова Верховної Ради Володимир Литвин планує направити Президенту України Віктору Януковичу звернення, у якому викладе власну позицію щодо закону «Про засади державної мовної політики».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин сказав в інтерв’ю журналістам під час робочої поїздки до Житомирської області.

Він повідомив, що зараз працює над проектом звернення до Президента України, щоб викласти своє бачення ризиків, пов’язаних з мовним законом.

«В даному разі я робив і роблю більше, ніж це в моїх силах. Все інше залежить від того, як Верховна Рада поставиться до цієї проблеми», - наголосив спікер.

В.Литвин підтвердив, що на позачергову сесію парламенту 30 липня винесено питання щодо скасування низки раніше прийнятих рішень, у тому числі 4 проекти постанов, які стосуються «мовної» тематики. Водночас він зазначив, що зараз важко спрогнозувати, як розвиватимуться події на позачерговій сесії парламенту.

В.Литвин повідомив, що, відповідно до ст. 131 Регламенту ВР, запропонував зміни і уточнення до мовного закону, і якщо депутати їх підтримають, то «абсолютна більшість проблем, які викликають нарікання і складну суспільну реакцію, були б зняті».

Він також уточнив, що відкриє позачергову сесію, але коли депутати розглядатимуть кадрові питання, в тому числі щодо його відставки, то засідання має вести або перший заступник, або заступник голови ВР, або парламент може вибрати головуючого з числа народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада прийняла закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з суттєвими порушеннями.

Прийнятий закон, який набере чинності в разі підписання Президентом України, дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менше 10% жителів говорять цією мовою.

4 липня голова Верховної Ради В.Литвин подав у відставку. Він звинуватив свого першого заступника Адама Мартинюка в тому, що він його «підставив» у питанні ухвалення мовного закону.

Також у відставку подав віце-спікер Микола Томенко.

6 липня Верховна Рада відмовилась включити до порядку денного питання про відставку В.Литвина з посади голови парламенту.

Того ж дня В.Литвин заявив, що не підпише закон про засади державної мовної політики.

Напередодні позачергової сесії 30 липня деякі народні депутати повідомляли, що планується скасування рішення про ухвалення мовного закону, потім постановою відхилення всіх пропозиції до цього законопроекту, а потім знову ухвалення даного закону в цілому.