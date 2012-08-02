Ющенко відвів "Нашій Україні" головну роль у майбутньому парламенті

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Рада".

"Якщо ми відбудемося в статусі парламентської партії 40-50 чоловік, то я вас запевняю, що ця політична партія буде грати, по суті, головну політичну роль", - цитує Українська правда.

На його думку, якщо найбільші на даний момент політичні партії не запропонують проект, який зможе об'єднати країну, на них чекає складне майбутнє.

При цьому Ющенко вважає, що в разі проходження в Раду його партія зможе заручитися підтримкою інших парламентських сил з ключових питань життя країни.

Він наголосив, що одним із своїх основних завдань вважає формування спільних для всієї країни національних пріоритетів.

Як повідомлялося, Ющенко вважає, що об'єднання націонал-демократичних сил на базі партії "Наша України" набере понад 10% голосів виборців на майбутніх виборах.