Ландік: Партію регіонів дискредитують «зажерливі» чиновники на місцях

"... Партію сьогодні дискредитують чиновники на місцях. Ненажерливі й злодійкуваті, що плюють на людей, однак за фактом свого перебування в наших лавах влади є її уособленням в очах жителів. Цим би людям посидіти трохи. Тоді б і виборці нам повірили. Так я вважаю", - сказав В.Ландік.

На запитання, чи буде він висуватися по своєму 108-му округу всупереч рішенню Партії регіонів, В.Ландік відповів, що "люди на зустрічах говорять, мовляв, давайте, Володимире Івановичу, йдіть, а ми вас підтримаємо".

"Для мене, як ветерана партії, набагато логічніше було б піти, якщо не за списком, то в усякому разі, по округу, за яким я закріплений рішенням партії. Це Перевальський район і місто Красний Луч. Але ж ви бачите, що відбувається? Такі, як я, зі своєю позицією, зі своєю думкою, сьогодні там не потрібні. Все вирішує вузький сходняк з місцевого начальства і наближених до нього бізнесменів. От вони вирішили, що по цьому округу рухатимуть людину, яка кришує копанки по всій області. Людину, яка жодного дня не перебувала у Партії регіонів, яка не має авторитету у рядових партійців", - сказав В.Ландік.

"Ну, висунули вони його – і гаразд. Нам, як говорив поет, «своє робить». На щастя, закон, за який і я, зокрема, голосував, дає можливість самовисуватися, йти не від кланів, а від людей", - заявив В.Ландік.

На запитання «Які шанси на Луганщині у вашої рідної партії?», В.Ландік відповів: «Це запитаєте у керівництва, а краще - у виборців. Я ж приватна особа, і мої думки можуть не збігатися з результатами соцдосліджень. Таким людям, яких висунули у моїй рідній Луганській області, – я дуже бажаю перемоги. Звичайно, перемагати можна різними способами. Ви розумієте, про що я говорю. Але тоді давайте людям чесно скажемо, що у них немає вибору, і депутатом стане той, кого призначать, приблизно так, як в Перевальському районі, де все вирішує кілька осіб на чолі з головою райради Бурбело, а інші – статисти».

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