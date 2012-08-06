Соціалісти всього світу попросили звільнити Тимошенко до виборів

Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, у резолюції, ухваленій Соцінтерном, до якого належить 161 партія з усього світу, йдеться: "В Україні нещодавні дії Президента та влади завдали нищівного удару по демократичних свободах. Лідерів опозиційних партій переслідують за політичними мотивами, було започатковано практику перетворення державних інституцій на інструмент політичної помсти, а також почало застосовуватися вибіркове правосуддя".

Соцінтерн заявляє про необхідність припинення переходу України до авторитаризму.

"Потрібно припинити це сповзання до авторитаризму та поважати принцип, який полягає в тому, що політичні суперечки повинні вирішуватися демократичними методами на виборах та у парламенті, без застосування політично вмотивованого переслідування та маніпуляції судовою системою при розгляді кримінальних справ. Політичних в‘язнів, включаючи колишнього прем‘єр-міністра Юлію Тимошенко, необхідно звільнити до парламентських виборів, які відбудуться восени 2012 року, що дозволить провести відкриту конкурентну кампанію", - наголошується у документі.