Донецька міськрада уже готова закріплювати статус російської мови

Про це сьогодні Донецький міський голова Олександр Лук’янченко заявив журналістам після мітингу, що відбувся на підтримку підписаного Президентом України Віктором Януковичем Закону «Про засади державної мовної політики», передає кореспондент УНІАН.

Мер нагадав, що в Донецькій області «більшість розмовляє російською мовою, і коли проводили опитування населення, тоді близько 90% назвали своєю рідною мовою, мовою спілкування – російську».

А.Лук’янченко зазначив, що тепер на основі цього закону міськрада прийме «свій підзаконний акт» для закріплення статусу російської мови, хоча Донецька міськрада і раніше вела свою документацію російською мовою.

Донецький міський голова також не приховує, що він особисто радий ухваленню «мовного закону» в Україні: «Абсолютно нічого не зміниться, але я в деяких аудиторіях не запитуватиму, чи можна мені доповідати російською мовою, або мені, не маючи мовної практики, висловлюватися кострубатою українською мовою».