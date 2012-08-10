Німецькі лікарі приїдуть до Тимошенко перед наступним судом
07:03, 10 серпня 2012Політика
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Німецькі лікарі приїдуть до екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка проходить курс лікування у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, до наступного судового засідання у справі щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України», що заплановане на 14 серпня.
Донька екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія відповідає на запитання журналістів біля Харківської лікарні «Укрзалізниці»
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею повідомила журналістам донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко.
«Я думаю, вони мають приїхати або в неділю, або в понеділок», - сказала Є.Тимошенко.
Вона не уточнила, який саме лікар берлінської клініки «Шаріте» приїде до Харкова.
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