Німецькі лікарі приїдуть до Тимошенко перед наступним судом

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею повідомила журналістам донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко.

«Я думаю, вони мають приїхати або в неділю, або в понеділок», - сказала Є.Тимошенко.

Вона не уточнила, який саме лікар берлінської клініки «Шаріте» приїде до Харкова.