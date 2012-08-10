Ухвалення мовного закону оскаржили у суді
Дніпродзержинський правозахисник Віталій Купрій сьогодні подав позов до Вищого адміністративного суду України з вимогою визнати протиправними дії осіб, причетних до ухвалення мовного закону: президента та голови ВР.
Про це Віталій Купрій повідомив Радіо Свобода.
«За попереднім аналізом вбачається, що вищі посадові особи держави вчинили дії, які мають ознаки злочину, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою, та статтею 366 – службове підроблення», – зазначив він.
За словами Купрія, за законопроект проголосували не 248 народних депутатів, як це зазначено в офіційних даних, а лише 141: 107 депутатів, додав правозахисник, не голосували за цей закон особисто, відтак він не є чинним.
Купрій також зазначив, що надіслав сьогодні звернення до ГПУ, де вимагає порушити кримінальну справу проти українських високопосадовців.
«Володимир Литвин та Віктор Янукович проігнорували вимоги Конституції і у протиправний спосіб внесли розкол в українське суспільство. За це вони повинні понести відповідальність. Незважаючи на те, що наші вищі посадові особи мають імунітет від кримінальних переслідувань, стаття 98 Кримінально-процесуального кодексу передбачає, що в цій ситуації прокурор зобов’язаний винести постанову про порушення кримінальної справи», – наголосив він.
Він також додав, що якщо український суд відхилить його позов, а Генпрокуратура не відреагує, то він має намір звернутись до Європейського суду прав людини.