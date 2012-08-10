Ухвалення мовного закону оскаржили у суді

Про це Віталій Купрій повідомив Радіо Свобода.

«За попереднім аналізом вбачається, що вищі посадові особи держави вчинили дії, які мають ознаки злочину, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою, та статтею 366 – службове підроблення», – зазначив він.

За словами Купрія, за законопроект проголосували не 248 народних депутатів, як це зазначено в офіційних даних, а лише 141: 107 депутатів, додав правозахисник, не голосували за цей закон особисто, відтак він не є чинним.

Купрій також зазначив, що надіслав сьогодні звернення до ГПУ, де вимагає порушити кримінальну справу проти українських високопосадовців.

«Володимир Литвин та Віктор Янукович проігнорували вимоги Конституції і у протиправний спосіб внесли розкол в українське суспільство. За це вони повинні понести відповідальність. Незважаючи на те, що наші вищі посадові особи мають імунітет від кримінальних переслідувань, стаття 98 Кримінально-процесуального кодексу передбачає, що в цій ситуації прокурор зобов’язаний винести постанову про порушення кримінальної справи», – наголосив він.

Він також додав, що якщо український суд відхилить його позов, а Генпрокуратура не відреагує, то він має намір звернутись до Європейського суду прав людини.