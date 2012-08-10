Зустріч Тимошенко і Тейшейри може відбутися завтра

Про це кореспонденту УНІАН сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

«Поки не знаю, але заплановано на завтра. Юлія Володимирівна останній раз написала конкретну і чітку заяву, що вона просить, щоб посла Тейшейру допустили 11-го числа до неї. Це була погоджена з послом дата. Він має знати про зустріч», - сказав С.Власенко.

На його думку, раніше Ж.Тейшейру не допускали до Ю.Тимошенко з незрозумілих причин, однак посол Євросоюзу дуже зацікавлений у її проведенні.

«Я ще раз наголошую: він дуже зацікавлений у цій зустрічі, і ми йому за це дуже вдячні», - сказав С.Власенко.

Сам же посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра поїде завтра до Харкова на зустріч з екс-прем’єром Юлією Тимошенко, якщо сьогодні отримає офіційне рішення Державної пенітенціарної служби України.

Про це він заявив у Дніпропетровську, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН під час брифінгу.

За його словами, надходить суперечлива інформація щодо дозволу пенітенціарної служби відвідати Ю.Тимошенко.

«Якщо сьогодні я отримаю офіційне рішення, то поїду до Харкова завтра», - сказав Ж.Тейшейра.

Він висловив сподівання, що все ж зустрінеться з Ю.Тимошенко.