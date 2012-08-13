У КВУ заявляють про нашестя «клонів» на мажоритарці

Реєстрація «клонів» кандидатів у народні депутати у мажоритарних округах свідчить про слабкість окремих висуванців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Комітету виборців України, про це заявив голова правління КВУ Олександр Черненко.

«Процес реєстрації кандидатів у одномандатних округах вже почав демонструвати всі вади мажоритарних виборів», - вважає він.

За словами О.Черненка, нині в багатьох округах спостерігається практика реєстрації так-званих «двійників» або «клонів» - технічних кандидатів, які мають однакові або співзвучні імена та прізвища (а іноді й по-батькові) з прізвищами відомих політиків чи громадських діячів, які вже давно заявили про свій намір балотуватися в певних округах.

«КВУ зараз проводить більш детальний аналіз масовості цього явища, але вже можна назвати конкретні приклади: в місті Івано-Франківську зареєстровано два Олександра Сича, в окрузі №44 (Донецька область) два Романа Лигіна, на Київщині балотуватимуться два Михайла Поплавських. З найсвіжіших прикладів: у виборчому окрузі №16 (Вінницька область), де вже зареєстрований кандидатом Олексій Іванович Порошенко, документи на реєстрацію подав ще якийсь Порошенко Олексій, 1986 року народження з середньою професійно-технічною освітою, який мешкає в Чернігові», - повідомив О.Черненко.

Водночас, за його словами, досвід попередніх виборчих кампаній показав, що використання «двійників» виявилося вкрай неефективною технологією.

«Я не пам‘ятаю жодного випадку, коли це хоч якось плинуло на результат виборів. «Клони» відбирають від лідерів перегонів соті долі відсотка. А ті кандидати, проти яких ця технологія спрямована, навпаки, набувають більшого авторитету в очах виборця. Людей дуже важко обдурити, вони одразу бачать, то справжній, а хто ні», - сказав керівник КВУ.

«Тому тих технологів, які пропонують своїм замовникам подібні технології, потрібно гнати «поганою мітлою». Коли кандидати з самого початку кампанії починають займатися брудними технологіями, це означає, що їм просто нічого запропонувати своїм виборцям», - переконаний О.Черненко.