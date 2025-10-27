Трамп впевнений, що конфлікт Росії та України може стати дев’ятою війною, яку він зможе врегулювати, підкреслюючи важливість мирних угод для порятунку життів.

Президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що йому вдалося завершити вісім воєн. Він впевнений, що російсько-українська війна стане девʼятою, яку йому вдастся врегулювати.

"Я врегулював вісім воєн, і дев'ята наближається. Я вірю, що у війні між Росією та Україною це станеться", — сказав він під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.

Крім того, президент США також підкреслив важливість мирних угод, які, на його думку, рятують мільйони життів та зміцнюють міжнародну репутацію США.

Інші заяви Трампа

Як повідомляв УНІАН, Трамп заяви, що російському диктатору Володимиру Путіну варто завершити війну, яку він розпочав проти України, а не показово випробовувати ракети.

"Я вважаю, що Путіну не варто про це говорити. Йому слід закінчити війну. Війна, що мала тривати тиждень, скоро буде йти четвертий рік. Ось чим він має займатися, а не випробовувати ракети", - наголосив Трамп, коментуючи випробовування "Буревісника".

Крім того, Трамп заінтригував заявою про ймовірність запровадження нових санкцій проти Росії.

