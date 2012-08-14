Іващенко звинувачує Печерський суд у фальсифікації вироку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи з поясненнями на підтримку своєї скарги на вирок в Апеляційному суді Києва.

«Печерський райсуд Києва, виносячи мені вирок, просто-напросто скоїв фальсифікацію у його написанні. Насамперед, у вирок дослівно внесено текст з другої по десяту сторінку з обвинувального висновку з тими самими помилками, що і були в ньому», - сказав В.Іващенко, пояснивши, зокрема, що як в обвинувальному висновку, так і у вироку сказано, що він обіймав посаду керівника Міністерства оборони до 26 травня 2010 року, хоча 10 березня того ж року було призначено і представлено особовому складу міністерства нового міністра.

Крім того, В.Іващенко зауважив, що у вироку вказано з помилками прізвища окремих свідків.

Більше того, зазначив В.Іващенко, у вирок перенесено з обвинувального висновку покази кількох свідків, хоча у ході допиту на судовому засіданні вони давали інші пояснення.

«Це фактично є службовим підлогом суддів Сергія Вовка, Оксани Царевич і Володимира Карабаня, що підпадає під дію статті 366 Кримінального кодексу, а також тягне за собою відповідальність за винесення завідомо неправосудного рішення», - заявив він.

Водночас, В.Іващенко вкотре нагадав, що його справа не містить політичного замовлення, але має замовний характер з боку тих осіб, які були звільнені ним з дотриманням норм чинного законодавства за грубі порушення у роботі, яких вони припустилися під час виконання службових обов’язків.