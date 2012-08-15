Суд пішов ухвалювати рішення у справі про реєстрацію Тимошенко та Луценка

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України пішла до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за апеляційною скаргою представника «Батьківщини» в ЦВК Руслана Князевича щодо постанови Центрвиборчкому про відмову в реєстрації колишніх прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та міністра внутрішніх справ Юрія Луценко кандидатами у народні депутати.

Як передає кореспондент УНІАН, під час судових дебатів Р.Князевич зазначив, що на сьогодні доля парламентських виборів фактично вирішується на другому тижні виборчої кампанії. Він наголосив, що мова йде не про реєстрацію звичайних кандидатів, а про лідерів блоків, чиї політичні сили на попередніх парламентських виборах отримали найбільшу кількість голосів.

«Відмовою в їх реєстрації унеможливлюється право виборців ще раз засвідчити прихильність до них», - сказав Р.Князевич.

Він додав, що прізвища Ю.Луценка та Ю.Тимошенко у виборчих списках додали б голоси виборців до загального результату Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

За словами Р.Князевича, справи Ю.Луценка і Ю.Тимошенко наразі перебувають на стадії касаційного розгляду, і є сподівання, що і касаційні суди, і Європейський суд з прав людини підтвердять незаконність вироків у їхніх справах.

«Є переконання, що ці особи будуть не судимі, а отже у ЦВК є всі підстави їх зареєструвати», - сказав він.

У свою чергу, представник Центральної виборчої комісії Світлана Чернюк наголосила, що рішення Центрвиборчкому про відмову в реєстрації Ю.Тимошенко та Ю.Луценка є законним і прийнято в межах повноважень. Тому, за її словами, не має підстав для задоволення апеляції Р.Князевича.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня ЦВК відмовилась реєструвати кандидатами у народні депутати за списком «Батьківщини» екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка.

11 серпня Київський апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу Об’єднаної опозиції до ЦВК на відмову зареєструвати Ю.Тимошенко і Ю.Луценка кандидатами у депутати.

Суд мотивував своє рішення тим, що законодавство не дозволяє реєстрацію кандидатами в народні депутати осіб, які мають на час реєстрації непогашену судимість.

13 серпня Об’єднана опозиція оскаржила у Вищому адмінсуді рішення Київського апеляційного адмінсуду.