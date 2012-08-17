Нацбанк зобов'язав банки не відмовляти кандидатам у депутати

Про це йдеться у листі регулятора до комерційних банків № 25-111/1746.

“... До Національного банку України надходять численні звернення від кандидатів у народні депутати України та їх представників про відмову у відкритті рахунків виборчих фондів деякими установами банків. У зв'язку з цим зобов'язуємо банки забезпечити виконання вимог Закону України "Про вибори народних депутатів" і нормативно-правових актів Національного банку з відкриття рахунків виборчих фондів партій і кандидатів у народні депутати України”, - зазначається у листі.

Відповідно до вищезгаданого Закону послуги банків з відкриття і закриття рахунків виборчого фонду та їх функціонування надаються безкоштовно. Установа банку за користування коштами на рахунках виборчого фонду партії відсотки не нараховує і не виплачує.

Згідно з чинним законодавством, партія, кандидати в народні депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, відкриває один накопичувальний рахунок виборчого фонду у банку України в Києві і не більш як один поточний рахунок у банку на території одного одномандатного виборчого округу.

Кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі відкриває один поточний рахунок власного виборчого фонду в банку України за місцезнаходженням окружної виборчої комісії.

Місцева організація партії, кандидат у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови відкривають один поточний рахунок власного виборчого фонду у банку, який визначається територіальною виборчою комісією за місцем знаходження відповідної виборчої комісії.