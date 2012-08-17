Чеський Сенат закликав Україну звільнити політичних в’язнів (резолюція)

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Таким чином верхня палата чеського парламенту приєдналася до подібної заяви, яку ухвалив раніше в Монако парламент ОБСЄ.

Автори заяви, за яку проголосували в Празі, закликають Україну гарантувати право на справедливий судовий розгляд та дотримання принципу рівності у кримінальному судочинстві. Сенат наголосив, що в країнах ОБСЄ не повинні бути «політичні в’язні» і закликав Україну їх звільнити.

Також Україну закликали забезпечити належну медичну допомогу, а при потребі й лікування за кордоном, колишнім ув’язненим урядовцям, серед яких згадуються імена Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та Валерія Іващенка.

За резолюцію проголосував 31 чеський сенатор з 54 присутніх. 22 сенатори утрималися, один був проти.