НП на Алчевському меткомбінаті: 5 працівників отруїлися, двоє з них померли
15:27, 17 серпня 2012Політика
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На публічному акціонерному товаристві «Алчевський металургійний комбінат» під час проведення ремонтних робіт 5 працівників отруїлися, з них двоє померли.
На підприємстві стався витік доменного газу, фото uk.wikipedia.org
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, надзвичайна подія сталася сьогодні, 17 серпня.
Згідно з повідомленням, на території підприємства в доменному цеху на складі холодного чавуну, при проведенні ремонтних робіт засувки на трубі діаметром 80 мм, виник витік доменного газу. Внаслідок чого отруїлися 5 осіб, з них 2 людини загинули. 3 осіб з отруєнням доменним газом у тяжкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні Алчевська.
Причина події встановлюється, ведеться слідство. Подія на технологічний процес комбінату не вплинула. На місці події працювала група МНС у Луганській області.
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