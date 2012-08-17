НП на Алчевському меткомбінаті: 5 працівників отруїлися, двоє з них померли

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, надзвичайна подія сталася сьогодні, 17 серпня.

Згідно з повідомленням, на території підприємства в доменному цеху на складі холодного чавуну, при проведенні ремонтних робіт засувки на трубі діаметром 80 мм, виник витік доменного газу. Внаслідок чого отруїлися 5 осіб, з них 2 людини загинули. 3 осіб з отруєнням доменним газом у тяжкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні Алчевська.

Причина події встановлюється, ведеться слідство. Подія на технологічний процес комбінату не вплинула. На місці події працювала група МНС у Луганській області.