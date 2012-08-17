Балога: Те, як вчинили з Луценком, - неприйнятно для демократичної країни

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«2 роки Луценкові - завелика плата як для політичної гри м‘язами. Мене ніхто не запідозрить у дружніх стосунках із Луценком, але те, як із ним вчинили, – неприйнятно для будь-якої демократичної країни», - підкреслив В.Балога.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 серпня, Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

Раніше, 27 лютого 2012 року, Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) за заволодіння державним майном та перевищення службових повноважень. 16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним цей вирок, винесений Ю.Луценку. Водночас захист Ю.Луценка подав касаційну скаргу.