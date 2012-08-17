Азаров вважає, що спортсмени мають повне право йти в політику

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

"Чому, коли в політику йдуть журналісти, актори, ви не дивуєтеся, а коли йдуть спортсмени, чомусь питаєте? Я з великою повагою ставлюся до наших видатних спортсменів. Це завжди сила волі, мужність, уміння витримувати стресове напруження, відповідальність і дисципліна, тобто ті якості, які дуже необхідні в політиці", - сказав М.Азаров.

Водночас він відзначив, що для політики державного рівня необхідне глибоке знання економіки, промисловості, всіх сфер народного господарства.

"Усьому цьому треба вчитися. Тому людина, яка прийняла для себе рішення йти у політику, має дуже серйозно опікуватися усіма тими проблемами, про які я сказав вище", - підкреслив глава уряду.