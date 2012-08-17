ЗМІ: У Києві знайшовся батько однієї з Pussy Riot (відео)

За словами письменника, перед початком акції він молився за Pussy Riot.

"Вони не паплюжили храм. Оскверняє будь-яка рідина тваринного походження. Нічого вони не спаплюжили, адже храм наново не освячували", - сказав він.

Письменник також прокоментував витівку групи Фемен, яка за годину до початку акції знесла поклінний хрест на Майдані незалежності на підтримку Pussy Riot, а в кінці інтерв'ю вразив Revizor.ua відвертим зізнанням: одна з Pussy Надія Толоконникова - його дочка.

"Толоконникова - моя донька. 24 роки тому служив у Москві в армії. Було у нас з однією дамою ...", - сказав він.