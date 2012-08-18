Політолог: Луценко може вийти на волю швидше, ніж вважають

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко на прес-конференції у Києві.

“Як публіцист зі своїми гострими коментарями, він буде присутній у виборчій кампанії і певною мірою буде впливати на політичний процес, хоча значно менше, ніж Тимошенко”, - сказав В.Фесенко.

Політолог не виключив, що Ю.Луценко може вийти на волю швидше, ніж очікується, оскільки не становить серйозної загрози для влади. “Саме через Луценка можуть показати розв'язання проблеми політв'язнів в Україні”, - сказав В.Фесенко, додавши, що екс-міністра можуть звільнити на волю раніше, ніж передбачено вироком суду, з суто політичних обставин.

Політолог також зауважив, що влада значною кількістю справ проти опозиціонерів намагається компенсувати їхню якість. “Сам Луценко був правий, коли сказав, що сидить за свій гострий язик на адресу окремих осіб”, - переконаний В.Фесенко.

Водночас, за його словами, більш серйозні події і для Ю.Луценка, і для Ю.Тимошенко будуть пов'язані з розглядом їхніх скарг у Європейському суді з прав людини.

У свою чергу, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала зауважив, що Ю.Луценко створив би для влади багато проблем, якби його звільнили від покарання й він хоча б опосередковано взяв би участь у виборчій кампанії.

“Навіть якби була підписка про невиїзд, то він зміг би багато зробити в Києві, нікуди не виїжджаючи”, - вважає політолог.