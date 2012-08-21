Від голови СБУ вимагають порушити справу проти Симоненка

Заступник голови Тернопільської обласної організації Української народної партії, член центрального проводу УНП Тарас Пастух вимагає від голови Служби безпеки України порушити кримінальну справу проти лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Як передає кореспондент УНІАН, дана вимога міститься в його зверненні до голови СБУ Ігоря Калініна, копію якого отримав УНІАН.

У зверненні зокрема сказано, що 9 серпня П. Симоненко на прес-конференції в Харкові заявив, що на його особисте переконання держава не може існувати під символом, з яким зустрічали Гітлера під час війни і під яким вбивали невинних людей.

«Такі висловлення – це є умисні дії, спрямовані на розпалення національної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності і передбачають за собою кримінальну відповідальність», – зазначив у зверненні Т. Пастух.

Він також переконаний, що ображаючи публічно Державний Прапор України, П. Симоненко вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 338 Кримінального Кодексу України (публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України).

«А закликаючи український народ до зміни Державних символів України П. Симоненко вчинив злочин, який підпадає під дію ч. 2 ст. 109 Кримінального Кодексу України – публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу», – йдеться у зверненні.

Окрім цього, він направив в Печерський районний суд Києва позовну заяву до П. Симоненка, в якій вимагає спростувати відомості, поширені ним та веб-сайтом Комуністичної партії України.

У ній він також вимагає стягнути з П. Симоненка 1 млн грн моральної шкоди.

«Я з пошаною ставлюся до державних символів України і популяризую їх. Зокрема під час державних свят на своєму будинку на почесному місці вивішую державний прапор України. У дусі патріотизму та пошани до національних символів я також виховую своїх дітей. Після того, як вони дізнались про заяву Петра Симоненка, у них виник сумнів щодо правдивості моїх слів про державну символіку України. У них виникали питання, чи підтримую я і наша Держава гітлерівську ідеологію. Постраждав мій авторитет батька. Таким чином заява П. М. Симоненка, під час якої була поширена недостовірна інформація про те, що з державним прапором України зустрічали Гітлера, а також, що «під ним» гинули невинні люди, стосується мене особисто та порушує мої права на честь та гідність. Такими протиправними діями мені завдано моральну шкоду», – вказує у позовній заяві Т. Пастух.

Стягнений з П.Симоненка 1 млн грн він обіцяє повністю скерувати на виплату допомоги репресованим, які постраждали від комуністичного режиму.

Як повідомляв УНІАН, раніше депутат Тернопільської обласної ради Володимир Петровський подав до Печерського районного суду міста Києва позов до П.Симоненка через його висловлювання про Державний Герб України.

9 серпня на прес-конференції в Харкові П.Симоненко висловив думку, держава не може існувати під символом, «з яким зустрічали Гітлера під час війни і під яким вбивали безневинних людей».

Він заявив, що Компартія пропонує на всенародному референдумі обговорити державні герб і гімн України.

*** Відповідно до ст. 338 Кримінального кодексу України, публічна наруга над державними символами карається штрафом, арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.