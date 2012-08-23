Посол Німеччини обговорив з головою ЦВК відмову в реєстрації Тимошенко і Луценка

Як повідомили УНІАН у секретаріат ЦВК, зустріч відбулася сьогодні на прохання посла ФРН і була присвячена питанням організації парламентських виборів в Україні.

К.Вайль, який нещодавно приступив до виконання своїх обов’язків в Україні, зазначив, що з боку Європейського Союзу і Берліна існує велика зацікавленість стосовно виборів народних депутатів України і у зв’язку з цим поставив низку відповідних питань. Зокрема, питання щодо відмови зареєструвати Ю.Тимошенко і Ю.Луценка та впливу цього рішення ЦВК на легітимність майбутніх виборів.

У зв’язку з цим В.Шаповал зазначив, що зміст закону про вибори народних депутатів “спричинив відмову в реєстрації кандидатами в народні депутати згаданих політиків, які мають судимість. Адже ЦВК не могла ігнорувати відповідну норму».

«Хоча деякі вітчизняні і зарубіжні коментатори трактують дії Комісії у цьому контексті як хибні. Вони вважають, що згідно з Конституцією, ці дві особи мали б отримати статус кандидатів у народні депутати. На мою ж думку, ЦВК в даному випадку діяла законно», - сказав В.Шаповал. Він додав, що якби Комісія прийняла інше рішення, то виглядала б безпосереднім і, відповідно, зацікавленим учасником політичного процесу.