Родина сина Азарова не має ні доходів, ні майна - декларація

Син прем’єр-міністра України Миколи Азарова Олексій, який балотується до Верховної Ради в окрузі №47 Донецької області, торік заробив 592 тис. 255 грн.

Про це свідчать дані його декларації про майно, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік, яка оприлюднена на сайті ЦВК.

Зокрема, з усієї суми сукупного доходу 15 тис. 552 грн - заробітна плата, а 576 тис. 703 грн - дивіденди та проценти.

В той же час О.Азаров за кордоном, в Австрії, заробив майже мільйон гривень. Зокрема, згідно з декларацією, він заробив 96 тис. євро, що становить 942 тис 586 грн.

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У власності О.Азарова є дві земельні ділянки - 1000 та 8600 кв м. У нього відсутні житловий та садовий будинки, але є квартира площею 104,08 кв м. Крім того, О.Азаров володіє гаражем площею 43,3 квадратних метри та автомобілем Mercedes Benz S 500 з об’ємом двигуна 4663 куб см (2011 року випуску), який він придбав торік за 1 млн 298 тис. грн.

На рахунках у нього 11 млн 565 тис. 323 грн, з яких за кордоном - 2 млн 356 тис. 464 грн. При цьому з них у 2011 році було вкладено 576 тис. 703 грн.

Крім того, О.Азаров має 224 тис. 569 грн внесків до статутного капіталу підприємства.

В той же час родина О.Азарова (дружина та троє дітей) взагалі не мають сукупного доходу за 2011 рік. Більше того, його родина взагалі не володіє нерухомим та рухомим майном.