Герега має 3 квартири, 2 авто і 2 земельні ділянки – декларація

Про це свідчать дані її декларації про майно, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік, яка оприлюднена на сайті ЦВК.

Зокрема, Г.Герега має 3 квартири площею – 189,5; 63,3 та 151,2 кв. м. Також їй належить садовий будинок площею 120 кв. м, гараж 19,6 кв. м та інше нерухоме майно - 16, 1 кв. м. При цьому секретар Київради також володіє двома великими земельними ділянками – 20 2500,0 кв. м та 18741,0 кв. м.

Сума загального сукупного доходу минулого року становила 7 млн 5 тис. 781 грн, з яких 294 тис. 42 грн – заробітна плата, а 6 млн 711 тис. 739 грн – дивіденди та проценти. Г.Герега також володіє двома легковими авто – Isuzu Trooper (1998 рік випуску) та Lexus LS430 (2005 рік випуску). На банківських рахунках та на рахунках інших фінустанов у Г.Гереги знаходиться 3 тис. 941 грн, які вкладені у звітному році.

Розмір внесків до статутного капіталу товариства, підприємства та організації становить 18 млн 909 тис. 400 грн, з яких у звітному році 1 млн 314 тис. 900 грн.

Торік Г.Герега добровільно застрахувалася на 11 тис. 124 грн, а на утримання свого майна витратила 44 тис. 808 грн. При цьому 3 млн 136 тис. 548 грн пішло на погашення основної суми позики.

В той же час сукупний дохід родини секретаря Київради (чоловіка та сина) у 2001 році становив 8 млн 652 тис. 183 грн, з яких 222 тис. 786 грн – заробітна плата, 7 млн 177 тис. 657 грн – дивіденди та проценти, а 1 млн 251 тис. 740 грн - дохід від передачі в оренду майна. Родина Г.Гереги має у своїй власності 6 земельних ділянок площею – 217500 кв. м; 93701; 32393; 51171; 638,02 та 1330 кв. м. Крім того, члени її сім’ї володіють двома будинками – 109 та 162,1 кв. м; 4 квартирами – 151,2; 57; 38,22; 28,8 кв. м, садовим будинком – 120 кв. м та іншим нерухомим майном 17 кв. м. При цьому транспортні засоби у них відсутні.

Сума коштів на банківських рахунках родини Г.Гереги становить 78 тис. 769 грн; а розмір внесків до статутного капіталу товариств, підприємства – 19 млн 903 тис. 140 грн.

На утримання свого майна родина секретаря Київради витратила 1 млн 67 тис. 902 грн, а на погашення основної суми позики – 3 млн 223 тис. 440 грн.