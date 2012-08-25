ЦВК скасувала реєстрацію мажоритарника від партії Королевської
16:59, 25 серпня 2012Політика
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Рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.
Ірина Дроздова знялася з виборів. Фото: kremen.gov.ua
Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Ірини Дроздової, яка балотувалася в одномандатному виборчому окрузі №146 (Полтавська область) від партії «Україна – вперед!».
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.
Реєстрацію І.Дроздової було скасовано на підставі її власної заяви про відмову балотуватися.
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