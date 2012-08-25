ЦВК скасувала реєстрацію мажоритарника від партії Королевської

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Ірини Дроздової, яка балотувалася в одномандатному виборчому окрузі №146 (Полтавська область) від партії «Україна – вперед!».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.

Реєстрацію І.Дроздової було скасовано на підставі її власної заяви про відмову балотуватися.