У Тимошенко думають, що Євросуд визнає порушення її прав за чотирма статтями

Про це заявив захисник Тимошенко Сергій Власенко.

«28 серпня буде розглядатися порушення чотирьох статей Європейської конвенції з прав людини у справі Юлії Тимошенко. Мова йде про 3 статтю – це нелюдське поводження, 5 статтю – незаконність затримання і утримання під вартою. Ця стаття буде розглядатися разом зі статтею 18, яка передбачає політичні мотиви переслідування і стаття 8 – втручання в особисте і приватне життя», – заявив він Тиждень.ua.

У той же час, за його словами, скарга щодо незаконності вироку у газовій справі щодо Тимошенко під час цього слухання Євросуду розглядатися не буде.

«На жаль, стаття 6 під час засідання 28 серпня розглядатися не буде. Це зумовлено тим, що немає рішення Вищого спеціалізованого суду (у газовій справі – Ред.). Можливо, ми вийдемо на ці питання під час запитань суддів, можливо ні. В другому випадку це означатиме, що наша скарга в частині порушень статті 6 буде розглядатися окремо. Але скарга ця є, вона оформлена і не потребує додаткових доповнень», – пояснив захисник.

За його словами, прогнозувати рішення Європейського суду значно легше, ніж українських судів.

«У нас є достатньо доказів, які підтверджують порушення за заявленими чотирма статтями. І очікуємо, що буде визнано порушення українською владою цих статей у справі Тимошенко. І це означатиме, що буде юридично визнано факт політичного переслідування Тимошенко», – додав захисник.

Власенко також зазначив, що грошова компенсація за рішенням Євросуду його підзахисну не цікавить.

«Нас компенсації в цій справі не цікавлять. Питання не в тому, щоб отримати 5-10 тис євро компенсації. Важливо юридично встановити, по-перше, що Юлію Тимошенко абсолютно незаконно з порушеннями українського і міжнародного законодавства арештували і досі тримають у в’язниці. По-друге, встановити, що те, що відбувається в Україні у справі Тимошенко, – це не кримінальне переслідування, це політичні репресії», – підсумував він.