Головного тернопільського регіонала копнями прогнали з віче (відео)
19:25, 27 серпня 2012Політика
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У місті Зборові на Тернопільщині під час народного віче біля козацьких могил главу фракції Партії регіонів в Тернопільській облраді Павла Федика прогнали копняками.
"На віче "Вибір патріотів" без запрошення з’явився один з головних регіоналів Тернопільщини. Він поводив себе неадекватно, провокував конфлікти, ображав національну та особисту гідність присутніх", - розповів "Українській правді" координатор "Оновлення країни" Андрій Левус.
"Врешті решт, він спробував підкрастися до трибуни. Саме тому мені довелося в єдиний доступний для нього спосіб показати йому напрямок руху та задати необхідного імпульсу", - додав Левус.
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