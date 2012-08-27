Головного тернопільського регіонала копнями прогнали з віче (відео)

"На віче "Вибір патріотів" без запрошення з’явився один з головних регіоналів Тернопільщини. Він поводив себе неадекватно, провокував конфлікти, ображав національну та особисту гідність присутніх", - розповів "Українській правді" координатор "Оновлення країни" Андрій Левус.

"Врешті решт, він спробував підкрастися до трибуни. Саме тому мені довелося в єдиний доступний для нього спосіб показати йому напрямок руху та задати необхідного імпульсу", - додав Левус.