Лутковська вирішила розібратись із символікою ПР на адмінустановах

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська в рамках моніторингової поїздки до Одеської області вибірково перевірила повідомлення про порушення правил агітації під час виборчої кампанії, що надійшли від громадської організації Альянс «Майдан».

Про це омбудсмен повідомила сьогодні під час прес-конференції в Одесі, поінформували УНІАН в Управлінні інформаційної політики та аналітичної діяльності Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини.

В.Лутковська зазначила, що провела зустріч з головою Одеської обласної державної адміністрації Едуардом Матвійчуком, під час якої висловила свою занепокоєність фактами розміщення партійних прапорів на адмінбудівлях, про які повідомляють громадські активісти.

За словами В.Лутковської, губернатор запевнив, що станом на 28 серпня на жодній державній установі партійних прапорів немає. Крім того, Е.Матвійчук повідомив, що ще наприкінці минулого тижня провів нараду з головами районних державних адміністрацій, присвячену організації виборчого процесу. Під час цієї наради було наголошено на неприпустимості розміщення будь-якої партійної символіки на будівлях державних установ.

Під час прес-конференції Валерія Лутковська наголосила, що спільний з громадськими організаціями моніторинг дотримання виборчих прав громадян під час проведення виборчих кампаній є одним із пріоритетів її діяльності.

«У зв’язку з початком виборчої кампанії, задля забезпечення захисту виборчих прав громадян та на виконання рекомендації Консультативної ради я призначила спеціального представника з питань дотримання виборчих прав громадян. Крім того, при Уповноваженому з прав людини створено Громадський комітет з питань захисту активного виборчого права громадян, який буде займатись моніторингом виборчого процесу», – зазначила В.Лутковська.

До складу Громадського комітету увійшли представники неурядових організацій, які вже здійснюють моніторинг виборів, зокрема представники руху «Чесно», Альянсу «Майдан», Інституту медіа права та інші.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, «Батьківщина» подавала скаргу до ЦВК на порушення правил агітації Партією регіонів.

Зокрема, «Батьківщина» просила ЦВК визнати розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і у приміщеннях закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, а також організації медичного огляду виборців Одеської області таким, що не відповідає вимогам закону, порушує права виборців і може розглядатися як прямий підкуп виборців.

При цьому «Батьківщина» у якості доказів надала відповідні повідомлення у ЗМІ, які ЦВК не визнала такими, що підтверджують факти незаконного розміщення саме Партією регіонів агітаційних матеріалів.

Водночас ЦВК 25 серпня відмовила партії «Батьківщина» у задоволенні скарги, а саму скаргу та матеріали до неї вирішила передати до Міністерства внутрішніх справ України.