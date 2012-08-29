Тимошенко і Луценко будуть у виборчих бюлетенях

У тексті виборчого бюлетеню, затвердженому сьогодні Центральною виборчою комісією, одразу після назви партії – суб’єкта виборчого процесу, вказуватимуться імена, по батькові та прізвища перших п’яти кандидатів у депутати, висунутих партійними з’їздами, у тому числі Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та Павла Лазаренка.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК за підтримки 10 із 13 присутніх на засіданні членів ЦВК.

4 членів комісії – Юлія Швець, Ігор Жиленко, Валерій Шелудько та Михайло Охендовський, а також голова ЦВК Володимир Шаповал були відсутні на засіданні з поважних причин.

Заступник голови комісії Жанна Усенко-Чорна запропонувала ухвалити за основу проект рішення, який чітко відповідав би нормам закону про вибори народних депутатів, відповідно до яких у виборчому бюлетені разом з назвою політичної сили повинні вказуватися імена та по батькові, але без прізвищ кандидатів у депутати, висунутих саме партійними з’їздами.

Таким чином, зберігалися б лише імена та по батькові колишнього екс-прем’єра Юлії Тимошенко, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та екс-прем’єр-міністра Павла Лазаренка, які були висунуті партіями, але не зареєстровані ЦВК кандидатами у депутати.

Секретар ЦВК Тетяна Лукаш запропонувала вказати також і прізвища висунутих кандидатів.

У свою чергу член комісії Олександр Шелестов зазначив за необхідне вказати у рішенні посилання на постанови Центральної виборчої комісії, якими цим трьом політикам було відмовлено у реєстрації.

При обговоренні цього питання практично всі представники суб’єктів виборчого процесу наголошували, що будь-яке рішення ЦВК можна буде розглядати або як чітке дотримання норм закону, або як його порушення.

Зокрема, представник партії «УДАР» запропонував залишити у тексті виборчого бюлетеня лише імена та по батькові, не вказуючи прізвищ кандидатів.

Представник партії «Батьківщина» Руслан Князевич звернув увагу на те, що оскільки закон про вибори народних депутатів ухвалювався нашвидкуруч, нюанс про обов’язкове розміщення в бюлетені прізвищ кандидатів залишилося поза увагою депутатів.

За його словами, саме такий текст закону був також погоджений з Венеціанською комісією.

У свою чергу представник КПУ Євген Герасименко зазначив, що у разі включення до бюлетеню Ю.Тимошенко, Ю.Луценка та П.Лазаренка будуть порушені права виборців, які голосуватимуть за тих осіб, які не обираються, оскільки не зареєстровані ЦВК.

Представник партії «Україна – Вперед!» Олександра Павленко зазначила, що ЦВК при ухваленні свого рішення має враховувати можливі судові ризики. Проте, за її словами, судова практика свідчить про те, що поняття «власне ім’я» також передбачає можливість зазначення всіх власних імен, тобто імені, по батькові та прізвища.

Врешті-решт, ЦВК ухвалила рішення з пропозиціями, внесеними О.Шелестовим та Т.Лукаш. Таким чином, у тексті бюлетеня будуть вказані імена, по батькові та прізвища кандидатів у депутати, які висунуті партіями, але не зареєстровані ЦВК.

Водночас остаточне рішення ЦВК залишається незрозумілим. Зокрема, Р.Князевич повідомив журналістам, що «Батьківщина» оскаржить це рішення Центвиборчкому, якщо у виборчому бюлетені не будуть розміщені прізвища лідерів – Ю.Луценка та Ю.Тимошенко.

«Центральна виборча комісія зобов’язана відтворити перших п’ять кандидатів, включених до списку, бо навіть незважаючи на те, що вона прийняла спеціальну постанову про відмову у реєстрації Ю.Тимошенко і Ю.Луценка, вона не приймала рішення про їх виключення зі списків, оскільки закон наділяє ЦВК таким правом лише в одному випадку – якщо особа померла. Тоді ЦВК зобов’язана визнати таким, що вибув з балотування і, відповідно, виключено зі списку», - сказав він.

Представник «Батьківщини» у ЦВК також звернув увагу на те, що партія, зі свого боку, також не коригувала списки своїх кандидатів.

«Центральна виборча комісія, розуміючи такого роду проблему, такого роду складність для себе проблеми, і розуміючи, напевно, політичну волю не допустити Ю.Тимошенко і Ю.Луценка до виборчого процесу, вирішила діяти не у спосіб, передбачений законом, а послатися на свої постанови про відмову у реєстрації», - наголосив він.