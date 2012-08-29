Синод УПЦ МП заборонив священникам агітувати

«У цей відповідальний період ми вважаємо необхідним в черговий раз заявити, що Українська Православна Церква не є суб’єктом політичного процесу. Церква не бере участі в політичній боротьбі, не веде агітації за ту чи іншу політичну силу, того чи іншого кандидата. Місія Церкви полягає в іншому. Наш обов’язок — проповідувати вічні Євангельські цінності та докладати максимум зусиль для їх втілення в життя. Церква має преображати світ, вести людей до Бога, до вічного блаженства в Царстві Слави», – йдеться у зверненні УПЦ МП.

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Синод УПЦ ще раз нагадав єпископам і священикам Української Православної Церкви про неприпустимість політичної агітації з церковного амвона: «Церква має об’єднувати людей різних політичних переконань, і тому політичні гасла мають завжди залишатися поза церковною огорожею. Ми вже неодноразово підкреслювали, що принципово засуджуємо так зване «політичне православ’я». І сьогодні ми знов закликаємо єпископат і духовенство стати на заваді усім спробам політизації церковного життя», повідомляється на сайті РІСУ.

Єпископат УПЦ (МП) закликав всіх вірних Української Православної Церкви взяти участь у голосуванні: «В день парламентських виборів ми маємо прийти на виборчі дільниці і віддати свій голос за тих, кого вважаємо найбільш достойними».