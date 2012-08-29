Захист Луценка оскаржив вирок у справі про стеження

Адвокат Олексій Баганець подав сьогодні апеляційну скаргу на вирок Печерського районного суду у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка щодо незаконного продовження стеження за водієм екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Народної самооборони».

«Наша апеляція на цей останній вирок суду відносно Юрія Луценка склала друкованого тексту 52 сторінки. Чому так багато? Ми кожну фразу, якою суддя звинувачувала Юрія Луценка у скоєнні злочину, спростовуємо з посиланням на конкретні матеріали кримінальної справи, які були досліджені у процесі судового засідання, а також на вимоги закону. Тобто, фактично все, що записано суддею у звинуваченні мого підзахисного, ми повністю спростували в апеляції», – підкреслив О.Баганець.

Разом з тим адвокат наголосив, що у нього немає ніяких сподівань на позитивне вирішення цієї справи в апеляційному суді, зважаючи на сьогоднішнє рішення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ у справі екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

«Я тепер переконаний на сто відсотків, що суди апеляційної інстанції, що касаційної, вони всі вироки стосовно політичних осіб залишать у силі. Тобто, надія одна на Європейський суд з прав людини», – зазначив адвокат.

У свою чергу адвокат Ігор Фомін та захисник Ірина Луценко подадуть свої апеляційні скарги завтра.

Як повідомлялося, екс-міністр Ю.Луценко свою апеляцію на вирок, оголошений суддею Ганною Медушевською, подав 21 серпня, за кілька днів після оголошення вироку.

Довідка УНІАН. 17 серпня Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.